Достигнута договоренность о создании в Стамбуле координационного центра по украинскому зерну

На четырехсторонней встрече достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле по экспорту зерна.

На четырехсторонней встрече достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле по экспорту зерна.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Делегации РФ, Украины и ООН на следующей неделе вновь встретятся в Турции.

Подписание документа по "зерновому коридору" ожидается на следующей неделе.

Достигнута договоренность об обеспечении совместного контроля в портах и безопасности на маршрутах следования судов с зерном.