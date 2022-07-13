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Достигнута договоренность о создании в Стамбуле координационного центра по украинскому зерну

Достигнута договоренность о создании в Стамбуле координационного центра по украинскому зерну На четырехсторонней встрече достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле по экспорту зерна.
В регионе
13 июля 2022 г. 22:01
Достигнута договоренность о создании в Стамбуле координационного центра по украинскому зерну

На четырехсторонней встрече достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле по экспорту зерна.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Делегации РФ, Украины и ООН на следующей неделе вновь встретятся в Турции.

Подписание документа по "зерновому коридору" ожидается на следующей неделе.

Достигнута договоренность об обеспечении совместного контроля в портах и безопасности на маршрутах следования судов с зерном.

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