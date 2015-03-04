Турецкий самолет потерпел аварию в Катманду

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines при посадке в международном аэропорту столицы Напала городе Катманду выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Самолет А-330 с 238 пассажирами и членами экипажа на борту совершал рейс из Стамбула в Катманду. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, при этом у лайнера подломилась передняя стойка шасси. В результате аварии никто не пострадал.

По оценкам специалистов аэропорта, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия.