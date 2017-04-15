При пожаре в селе под Оренбургом погибли четыре человека

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Трое мужчин и женщина погибли при пожаре в жилом доме в селе Кваркено Оренбургской области.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУСК) России.

Устанавливаются причины пожара.

"По предварительным данным, в жилом доме проживали четверо человек, которые нигде не работали, вели асоциальный образ жизни", - говорится в сообщении СУСК.