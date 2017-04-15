При пожаре в селе под Оренбургом погибли четыре человека

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Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Трое мужчин и женщина погибли при пожаре в жилом доме в селе Кваркено Оренбургской области.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУСК) России.
Устанавливаются причины пожара.
"По предварительным данным, в жилом доме проживали четверо человек, которые нигде не работали, вели асоциальный образ жизни", - говорится в сообщении СУСК.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости