Председатель турецкого парламента перенес операцию

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Кахраман прооперирован.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг.

Операция в анкаринской больнице "Гювен" длилась 5 часов. По словам врачей, операция прошла удачно и состояние председателя парламента сейчас нормальное.

После операции И.Кахрамана навестил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Приехавший в больницу вместе с супругой Аминой Эрдоган Р.Т.Эрдоган поинтересовался состоянием здоровья председателя парламента.

Отметим, что вчера в состоянии здоровья И.Кахрамана возникли проблемы и по этой причине его пришлось госпитализировать.