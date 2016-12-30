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    Председатель турецкого парламента перенес операцию

    По словам врачей, операция прошла удачно и состояние председателя парламента сейчас нормальное

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Кахраман прооперирован.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг.

    Операция в анкаринской больнице "Гювен" длилась 5 часов. По словам врачей, операция прошла удачно и состояние председателя парламента сейчас нормальное.

    После операции И.Кахрамана навестил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Приехавший в больницу вместе с супругой Аминой Эрдоган Р.Т.Эрдоган поинтересовался состоянием здоровья председателя парламента.

    Отметим, что вчера в состоянии здоровья И.Кахрамана возникли проблемы и по этой причине его пришлось госпитализировать. 

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