Губернатор: В теракте в Петербурге пострадали три иностранца и жители 17 регионов России

Георгий Полтавченко

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Три иностранца и жители 17 регионов России пострадали в результате теракта в метро Санкт-Петербурга. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам губернатор Георгий Полтавченко.

По его словам, среди пострадавших три иностранных гражданина - граждане Узбекистана, Беларуси и Таджикистана.

На данный момент, отметил Полтавченко, 12 человек по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, 27 пострадавших – в состоянии средней тяжести, 10 – среднем.