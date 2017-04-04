 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Губернатор: В теракте в Петербурге пострадали три иностранца и жители 17 регионов России

    Среди пострадавших граждане Узбекистана, Беларуси и Таджикистана
    Георгий Полтавченко

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/  Три иностранца и жители 17 регионов России пострадали в результате теракта в метро Санкт-Петербурга. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам губернатор Георгий Полтавченко.

    По его словам, среди пострадавших три иностранных гражданина - граждане Узбекистана, Беларуси и Таджикистана.

    На данный момент, отметил Полтавченко, 12 человек по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, 27 пострадавших – в состоянии средней тяжести, 10 – среднем.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi