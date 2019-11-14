Перед зданием парламента Грузии началась "сидячая" акция - ОБНОВЛЕНО

Участники акции протеста в Тбилиси перекрыли проспект Руставели напротив здания парламента Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, они проводят "сидячую" акцию.

Вдоль центрального проспекта возникли перебои с движением транспортных средств. Хотя сотрудники патрульной полиции пытались открыть дорогу, протестующие воспрепятствовали этому, что привело к противостоянию между сторонами.

По словам участников акции, сидячей акцией они демонстрируют мирное непослушание.

*** 14:53

В Тбилиси участники акции блокировали три входа в здание парламента Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, причина связана с непринятием в законодательном органе законопроекта, предусматривающего переход к пропорциональной избирательной системе.

По словам одного из организаторов акции - Гиги Макарашвили, депутатам не позволят покинуть здание парламента: "Члены парламента сегодня допустили большую ошибку и население Грузии никогда не забудет этого".

Протестующие назначили на 19:00 акцию протеста перед зданием парламента.

Отметим, что из-за недостаточности голосов парламент Грузии не принял конституционную поправку, предусматривающую переход к пропорциональной избирательной системе. Законопроект набрал лишь 101 из необходимых 113 голосов.