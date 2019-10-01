Российский политолог: Отношения РФ и Армении движутся в неправильном направлении

Москва рассматривает нынешние отношения между Россией и Арменией как движущиеся в неправильном направлении.

Об этом корреспонденту российского бюро Report заявил российский общественный деятель, политолог, генеральный директор "Института политических исследований" Сергей Марков, комментируя поездку Владимира Путина в Ереван 1 октября.

"Подобные поездки по сути дела часто сочетают в себе поездку на какое-то высшее международное заседание и визит в саму страну. Получается, что у Владимира Путина будет участие в Высшем экономическом совете Евразийского экономического сообщества, но не будет факта политического визита в Армению, хотя мероприятие физически будет проходить в Ереване. Мне кажется, это связано с тем, что Москва рассматривает нынешние отношения между Россией и Арменией как движущиеся в неправильном направлении", - сказал он.

По словам Маркова, у России на это есть несколько причин: "Здесь несколько моментов. Один из них связан с тем, что Москва требует прекратить преследование Роберта Кочаряна. Там есть какой-то элемент, видимо, личной ненависти, личной вендетты со стороны Никола Пашиняна, а возможно и Левона Тер-Петросяна, стоящего за спиной Пашиняна, в отношении Роберта Кочаряна".

Второй момент, по мнению политолога, связан с тем, что "в правительстве Никола Пашиняна - слишком много американской, европейской агентуры", который вбивают клин в российско-армянские отношения.

И в-третьих, Никол Пашинян никак не находит в себе политическую волю двигаться вперед в вопросе нагорно-карабахского урегулирования: "Россия давно уже выступила инициатором создания Казанской формулы, суть которой в том, что Армения должна передать Азербайджану районы вокруг Нагорного Карабаха в обмен на деблокаду Армении, введение миротворцев и начало переговорного процесса о статусе Нагорного Карабаха. Есть все возможности идти по этому пути. Москва говорит: «Давайте, собирайтесь!». Но Никол Пашинян не готов. Он ссылается вроде на то, что он боится".

Также по словам политолога, из-за того, что Армения находится в блокаде, Россия вынуждена тратить на нее чрезмерно большое количество денег и хотела бы сократить эти выплаты. "Никол Пашинян постоянно говорит об экономическом росте, но ничего не делает для этого, для простых людей. Экономический рост - это разрешение нагорно-карабахского конфликта и снятие экономической блокады", - заключил политолог.

Игбал Рустамов