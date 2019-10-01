Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван, где пройдет саммит стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В столице Армении у В.Путина запланирована отдельная встреча с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Президент Ирана и премьер-министр Сингапура приглашены на саммит в Ереван в качестве почетных гостей. Также на встрече в качестве главы государства-наблюдателя при ЕврАзЭС будет присутствовать президент Молдавии Игорь Додон.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, В.Путин на встрече с иранским коллегой в Армении обсудит ситуацию в районе Ормузского пролива и "напряженное" положение дел вокруг иранской ядерной сделки.

Как ожидается, Путин также встретится с премьером Армении Николом Пашиняном и примет участие в форуме "Транзитный потенциал Евразийского континента".

В ходе саммита главы стран ЕврАзЭс наметят задачи по улучшению функционирования единого рынка и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.