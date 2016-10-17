 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ООН: Около 100 тысяч жителей Мосула перебрались в Сирию и Турцию

    Комиссариат ООН по делам беженцев запросил дополнительное финансирование для оказания помощи новым беженцам в Сирии, Турции и Ираке

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Накануне начала наступления иракской армии на Мосул в Сирию и Турцию перебрались около 100 тысяч жителей этого города. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в отчете верховного комиссара Организации объединенных наций по делам беженцев.

    В этой связи комиссариат ООН по делам беженцев запросил дополнительное финансирование в объеме 61 млн. долларов для оказания помощи новым беженцам в Сирии, Турции и Ираке.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi