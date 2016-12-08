Объявлена дата учредительного съезда партии перешедшего в оппозицию экс-министра обороны Армении

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ 23 декабря пройдет учредительный съезд партии "Третья Республика", лидером которого является бывший министр обороны Армении, ныне перешедший в оппозицию против режима Сержа Саргсяна Сейран Оганян.

Как сообщает Report со ссылкой на ежедневную газету "Joğovurd" ("Народ"), Сейран Оганян ведет кампанию для избрания председателем партии.

Как пишет издание, будучи министром обороны Сейран Оганян имел тесные связи с приграничными селами Коти, Барекамаван и Воскепар города Ноемберян провинции Тавуш. Он погасил задолженность за электроэнергию жителей села Барекамаван, помог с дизельным топливом при ремонте дорог в селе Воскепар и пр.

Согласно информации, пропагандируя сделанную работу, бывший министр обороны желает стать председателем "Третьей Республики".

Отметим, что учредительный съезд партии должен был состояться 28 ноября.

Напомним, что 10 октября постоянный представитель президента Армении, заместитель руководителя аппарата президента Армении Виктор Даллакян подал в отставку. Он заявил об уходе из правящей Республиканской партии и добавил, что активно займется политикой с намерением участвовать в парламентских выборах 2017 года. Выступающий с критикой в адрес власти президента Сержа Саргсяна В.Даллакян обратился к действующим в стране посольствам, заявив "Если после моего выступления что-то произойдет со мной и членами моей семьи, ответственность за это несет президент Армении Серж Саргсян".

По информации, партия будет финансироваться бизнесменами из России.

С.Оганян ранее заявил о намерении продолжить деятельность вместе с В.Даллакяном в одной партии.