Лавров и Чавушоглу обсудили перспективы запуска механизма "3+3" на Южном Кавказе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме перспективы запуска регионального механизма в формате "3+3" на Южном Кавказе.
Как передает Report, об этом отмечает МИД России.
"Основное внимание в ходе беседы было уделено координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье. Обсуждена возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию, в том числе с использованием многосторонних форматов. Состоялся обмен мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма "3+3" в целях разблокирования экономических и транспортных связей и продвижения взаимовыгодных инфраструктурных проектов на Южном Кавказе", - говорится в распространенном сообщении МИД РФ по итогам встречи.
Также министры обсудили ряд других вопросов международной повестки и ключевые аспекты двусторонних связей России и Турции.
Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят переговоры в Риме.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, турецкий министр встретил Лаврова на входе в отель The St. Regis Rome.
По пути в комнату переговоров Лавров поинтересовался у турецкого коллеги, в этом ли отеле он остановился. Чавушоглу ответил, что да, что очень любит эту гостиницу.
В начале встречи Лавров рассказал, что в Риме Россию на саммите G20 также представляет министр финансов страны Антон Силуанов. Чавушоглу сказал, что слушал выступление российского президента, после чего министры продолжили переговоры без прессы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рим для участия в саммите глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20), где проведет переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Как заявили в российской делегации, Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая Ван И, а также с французской коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Кроме того, ожидаются встречи с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.