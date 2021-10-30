О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лавров и Чавушоглу обсудили перспективы запуска механизма "3+3" на Южном Кавказе

Лавров и Чавушоглу обсудили перспективы запуска механизма "3+3" на Южном Кавказе Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рим для участия в саммите глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20), где проведет переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
В регионе
30 октября 2021 г. 22:43
Лавров и Чавушоглу обсудили перспективы запуска механизма 3+3 на Южном Кавказе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме перспективы запуска регионального механизма в формате "3+3" на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом отмечает МИД России.

"Основное внимание в ходе беседы было уделено координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье. Обсуждена возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию, в том числе с использованием многосторонних форматов. Состоялся обмен мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма "3+3" в целях разблокирования экономических и транспортных связей и продвижения взаимовыгодных инфраструктурных проектов на Южном Кавказе", - говорится в распространенном сообщении МИД РФ по итогам встречи.

Также министры обсудили ряд других вопросов международной повестки и ключевые аспекты двусторонних связей России и Турции.

21:31

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят переговоры в Риме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, турецкий министр встретил Лаврова на входе в отель The St. Regis Rome.

По пути в комнату переговоров Лавров поинтересовался у турецкого коллеги, в этом ли отеле он остановился. Чавушоглу ответил, что да, что очень любит эту гостиницу.

В начале встречи Лавров рассказал, что в Риме Россию на саммите G20 также представляет министр финансов страны Антон Силуанов. Чавушоглу сказал, что слушал выступление российского президента, после чего министры продолжили переговоры без прессы.

17:05

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рим для участия в саммите глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20), где проведет переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как заявили в российской делегации, Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая Ван И, а также с французской коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Кроме того, ожидаются встречи с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Lavrov və Çavuşoğlu Cənubi Qafqazda “3+3” mexanizmini müzakirə ediblər
Версия на английском языке Lavrov, Cavusoglu to meet during G20 summit

Самое важное

Министр обороны дал поручения по бесперебойному снабжению войск зимой в горах
Министр обороны дал поручения по бесперебойному снабжению войск зимой в горах
30 октября 2021 г. 15:32
Госкомитет взял под контроль 11-летнюю мать и ее ребенка
Госкомитет взял под контроль 11-летнюю мать и ее ребенка
30 октября 2021 г. 12:56
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
На лечение в Турцию отправлены 145 участников Отечественной войны
На лечение в Турцию отправлены 145 участников Отечественной войны
29 октября 2021 г. 16:14
Милли Меджлис одобрил проект о единых ценах в больницах
Милли Меджлис одобрил проект о единых ценах в больницах
29 октября 2021 г. 13:25
ЦБА: Существуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям
ЦБА: Существуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям
29 октября 2021 г. 12:48
В повестку дня очередного заседания Милли Меджлиса включено 12 вопросов
В повестку дня очередного заседания Милли Меджлиса включено 12 вопросов
29 октября 2021 г. 11:26
В Баку возобновила работу закрытая из-за коронавируса школа
В Баку возобновила работу закрытая из-за коронавируса школа
29 октября 2021 г. 10:40
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Эрдоган: Наши азербайджанские братья вернулись на свои земли спустя почти 30 лет оккупации
ВидеоЭрдоган: Наши азербайджанские братья вернулись на свои земли спустя почти 30 лет оккупации
28 октября 2021 г. 22:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi