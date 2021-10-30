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Лавров и Чавушоглу проведут встречу в рамках саммита G20

Лавров и Чавушоглу проведут встречу в рамках саммита G20 Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рим для участия в саммите глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20), где проведет переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
В регионе
30 октября 2021 г. 17:05
Лавров и Чавушоглу проведут встречу в рамках саммита G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рим для участия в саммите глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20), где проведет переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как заявили в российской делегации, Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая Ван И, а также с французской коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Кроме того, ожидаются встречи с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

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