Калын: Анкара продолжит прилагать усилия для справедливого решения конфликта в Украине

Анкара продолжит прилагать все усилия для справедливого решения конфликта в Украине.

Анкара продолжит прилагать все усилия для справедливого решения конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын написал на своей странице в Twitter, комментируя решение России возобновить участие в "зерновой сделке".

Турецкий политик также выразил мнение, что возобновление поставок зерна из России и с Украины стало "еще одним достижением конструктивной и многоуровневой дипломатии Турции".

Отметим, что министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о том, что реализация "зерновой сделки" продолжается, и 3 ноября из украинских портов выйдут 8 судов с продовольствием.