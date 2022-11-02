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Калын: Анкара продолжит прилагать усилия для справедливого решения конфликта в Украине

Калын: Анкара продолжит прилагать усилия для справедливого решения конфликта в Украине Анкара продолжит прилагать все усилия для справедливого решения конфликта в Украине.
В регионе
2 ноября 2022 г. 16:50
Калын: Анкара продолжит прилагать усилия для справедливого решения конфликта в Украине
Ибрагим Калын

Анкара продолжит прилагать все усилия для справедливого решения конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын написал на своей странице в Twitter, комментируя решение России возобновить участие в "зерновой сделке".

Турецкий политик также выразил мнение, что возобновление поставок зерна из России и с Украины стало "еще одним достижением конструктивной и многоуровневой дипломатии Турции".

Отметим, что министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о том, что реализация "зерновой сделки" продолжается, и 3 ноября из украинских портов выйдут 8 судов с продовольствием.

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Версия на английском языке Kalin: 'Turkiye will continue its efforts for fair, sustainable solution to Ukraine war'
Версия на азербайджанском языке İbrahim Kalın: “Türkiyə Ukraynadakı müharibənin ədalətli həlli üçün səylərini davam etdirəcək”

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