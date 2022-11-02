Эрдоган: Работа зернового коридора возобновлена

Вывоз зерна по гуманитарному коридору из украинских портов возобновлен.

Вывоз зерна по гуманитарному коридору из украинских портов возобновлен.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер также сообщил, что сегодня, 2 ноября он намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским тему "зерновой сделки".

Отметим, что сегодня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о том, что реализация "зерновой сделки" продолжается, 3 ноября из украинских портов выйдут 8 судов с продовольствием.

Между тем, в Минобороны России сообщили о том, что получены письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

В нем говорится о том, что после совершения украинской стороной теракта 29 октября против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", РФ приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Данная позиция России была доведена до генсека ООН Антониу Гутерриша и Совбеза организации.

"Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года", - сказано в заявлении Минобороны России.