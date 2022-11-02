Украинский министр: Завтра 8 судов с агропродукцией выйдут из одесских портов

Реализация "зерновой сделки" продолжается, 3 ноября из украинских портов выйдут 8 судов с продовольствием.

Реализация "зерновой сделки" продолжается, 3 ноября из украинских портов выйдут 8 судов с продовольствием.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Ранее координатор ООН по "черноморской зерновой инициативе" Амир Абдулла заявил, что ожидает возобновления движения судов с продовольствием в четверг.

"Украина получила подтверждение ООН на работу "зернового коридора" еще как минимум на один день. Завтра, 3 ноября, из одесских портов выйдут 8 судов с сельхозпродукцией. Также сегодня будут проведены проверки судов в Босфоре. Черноморская зерновая инициатива продолжается", - сказал Кубраков.

Россия 29 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда.