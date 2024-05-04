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Азербайджан стал в этом году крупнейшим покупателем зерна из Саратовской области РФ

Азербайджан стал в этом году крупнейшим покупателем зерна из Саратовской области РФ Азербайджан с начала года по май импортировал из Саратовской области России 155,1 тыс. тонн пшеницы и продовольственного ячменя.
АПК
4 мая 2024 г. 14:23
Азербайджан стал в этом году крупнейшим покупателем зерна из Саратовской области РФ

Азербайджан с начала года по май импортировал из Саратовской области России 155,1 тыс. тонн пшеницы и продовольственного ячменя.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Россельхознадзора.

По данным ведомства, в целом из Саратовской области в указанный период было экспортировано 315,1 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 43,4 тыс. тонн продуктов переработки зерна. Отгрузка производилась в 28 государств.

"Наиболее крупные поставки продукции пришлись на Азербайджан – 155,1 тыс. тонн (продовольственные пшеница и ячмень), Казахстан – 121,6 тыс. тонн (пшеница, ячмень, сафлор и мука) и Латвию – 22,2 тыс. тонн (продовольственная пшеница и шрот).

При этом, по расчетам Report, на долю Азербайджана за январь-апрель пришлось 43,3% всех экспортных поставок из Саратовской области зерновых и зернобобовых культур и продуктов переработки зерна.

Только в апреле в Азербайджан поставлено из Саратовской области 42,4 тыс. тонн данной продукции.

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