О нас

Азербайджан обсудил с ФАО развитие сельского хозяйства на освобожденных территориях

Азербайджан обсудил с ФАО развитие сельского хозяйства на освобожденных территориях Азербайджан обсудил с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) возможности дальнейшего сотрудничества в направлении развития сельского хозяйства на освобожденных от оккупации территориях.
АПК
2 мая 2024 г. 12:38
Азербайджан обсудил с ФАО развитие сельского хозяйства на освобожденных территориях

Азербайджан обсудил с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) возможности дальнейшего сотрудничества в направлении развития сельского хозяйства на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, об этом говорилось на встрече министра Меджнуна Мамедова с делегацией ФАО во главе с региональным представителем организации по Европе и Центральной Азии Виорелом Гуцу.

М.Мамедов рассказал о проводимых в нашей стране реформах в сфере сельского хозяйства, проинформировал об основных направлениях стратегии аграрного развития в Азербайджане, о реализуемых инновационных проектах.

Он также коснулся значимости предстоящей в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) и рассказал о мерах, проводимых с целью минимизации воздействия изменения климата на сферу сельского хозяйства.

В.Гуцу заявил о готовности оказать поддержку мероприятиям, которые будут проводиться в Азербайджане в рамках COP29.

Затем был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan FAO ilə azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsini müzakirə edib

Самое важное

Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00
Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
ФотоПрезиденты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
25 апреля 2024 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi