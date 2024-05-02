Азербайджан обсудил с ФАО развитие сельского хозяйства на освобожденных территориях

Азербайджан обсудил с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) возможности дальнейшего сотрудничества в направлении развития сельского хозяйства на освобожденных от оккупации территориях.

Азербайджан обсудил с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) возможности дальнейшего сотрудничества в направлении развития сельского хозяйства на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, об этом говорилось на встрече министра Меджнуна Мамедова с делегацией ФАО во главе с региональным представителем организации по Европе и Центральной Азии Виорелом Гуцу.

М.Мамедов рассказал о проводимых в нашей стране реформах в сфере сельского хозяйства, проинформировал об основных направлениях стратегии аграрного развития в Азербайджане, о реализуемых инновационных проектах.

Он также коснулся значимости предстоящей в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) и рассказал о мерах, проводимых с целью минимизации воздействия изменения климата на сферу сельского хозяйства.

В.Гуцу заявил о готовности оказать поддержку мероприятиям, которые будут проводиться в Азербайджане в рамках COP29.

Затем был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.