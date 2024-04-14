Глава МИД Ирана заверил турецкого коллегу, что новой операции против Израиля не планируется

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, что Тегеран не планирует новых операций против Израиля, если только Ирану не придется отвечать на новую агрессию.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, что Тегеран не планирует новых операций против Израиля, если только Ирану не придется отвечать на новую агрессию.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил источник в дипломатических кругах в Анкаре.

"Министр иностранных дел Ирана заявил, что операция против Израиля завершилась и Иран не начнет новую, если на него не нападут", - отметил источник.

Тем не менее, Абдоллахиан, по словам источника, заявил, что если Иран снова подвергнется нападению, то даст "еще более сильный ответ".

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран нанес удары по объектам в Израиле беспилотниками и ракетами, волна атаки длилась около пяти часов. Позднее газета New York Times сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".

С израильской стороны отметили, что Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) перехватила 99% из порядка 300 иранских снарядов. Большинство пусков было осуществлено с территории Ирана, небольшое количество из Ирака и Йемена.

Ряд стран выразил беспокойство по поводу растущей напряженностью между Ираном и Израилем выразил.

В МИД Азербайджана призвали все стороны "проявлять сдержанность и избегать опасной эскалации, которая могла бы еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке".