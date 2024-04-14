О нас

Глава МИД Ирана заверил турецкого коллегу, что новой операции против Израиля не планируется

Глава МИД Ирана заверил турецкого коллегу, что новой операции против Израиля не планируется Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, что Тегеран не планирует новых операций против Израиля, если только Ирану не придется отвечать на новую агрессию.
В регионе
14 апреля 2024 г. 16:37
Глава МИД Ирана заверил турецкого коллегу, что новой операции против Израиля не планируется

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, что Тегеран не планирует новых операций против Израиля, если только Ирану не придется отвечать на новую агрессию.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил источник в дипломатических кругах в Анкаре.

"Министр иностранных дел Ирана заявил, что операция против Израиля завершилась и Иран не начнет новую, если на него не нападут", - отметил источник.

Тем не менее, Абдоллахиан, по словам источника, заявил, что если Иран снова подвергнется нападению, то даст "еще более сильный ответ".

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран нанес удары по объектам в Израиле беспилотниками и ракетами, волна атаки длилась около пяти часов. Позднее газета New York Times сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".

С израильской стороны отметили, что Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) перехватила 99% из порядка 300 иранских снарядов. Большинство пусков было осуществлено с территории Ирана, небольшое количество из Ирака и Йемена.

Ряд стран выразил беспокойство по поводу растущей напряженностью между Ираном и Израилем выразил.

В МИД Азербайджана призвали все стороны "проявлять сдержанность и избегать опасной эскалации, которая могла бы еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İran XİN başçısı türkiyəli həmkarını yeni əməliyyatın olmayacağına əmin edib

Экслюзивные новости

Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi