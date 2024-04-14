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NYT: Иран выпустил по Израилю 185 БПЛА и 146 ракет

NYT: Иран выпустил по Израилю 185 БПЛА и 146 ракет Вооруженные силы Ирана выпустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".
Другие страны
14 апреля 2024 г. 09:37
NYT: Иран выпустил по Израилю 185 БПЛА и 146 ракет

Вооруженные силы Ирана выпустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".

Как передает Report, об этом сообщает газета New York Times.

По словам двух израильских чиновников, иранская сторона выпустила 185 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также 36 крылатых ракет.

Большинство пусков было осуществлено с территории Ирана, небольшое количество из Ирака и Йемена. Также Тегеран запустил в сторону Израиля 110 ракет класса "земля-земля", говорится в публикации.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что 13 апреля Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотных летательных аппаратов. Большая часть целей была перехвачена, пострадал как минимум один человек.

Представитель ведомства отметил, что одна военная база получила незначительный ущерб в результате атаки.

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Версия на азербайджанском языке NYT: İran İsrailə 185 PUA və 146 raket atıb

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