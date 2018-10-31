Генпрокурор Саудовской Аравии не ответил на вопросы о смерти журналиста

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб попросил у прокурора Стамбула Ирфана Фидана номер телефона убитого журналиста Джемаля Кашикчи.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, главный гособвинитель королевства отклонился от заданных ему в Турции вопросов.

Сообщается, что Сауд аль-Муаджиб не ответил на такие вопросы, как: "Вы говорили, что убийство Кашикчи было заранее спланировано. Кто, по-вашему, спланировал преступление?", "Вы отметили, что в убийстве был замешан местный (турецкий - Report) житель. Кто этот местный житель?", "Похоронен ли труп Джемаля Кашикчи?"

Напомним, что Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб находится с визитом в Турции третий день. 30 октября он посетил стамбульский отдел Национальной разведорганизации Турции.

Отметим, что 2 октября журналист Дж.Кашикчи был убит в здании Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Королевство не делало заявлений в связи с его убийством. Инсценировкой с переодеванием в одежду Дж.Кашикчи и выходом из здания Саудовская Аравия пыталась доказать, что журналист покинул дипмиссию. Таким образом, она планировала обвинить Турцию в исчезновении Джемаля Кашикчи. Однако 20 октября Саудовская Аравия официально признала, что журналист был убит в здании Генконсульства. Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб в интервью местному каналу Ekberiye заявил, что убийство журналиста было заранее спланировано.

Король Салман и наследный принц Мухаммед бин Салман выразили соболезнования семье Джемаля Кашикчи. Во время выступления на международном экономическом форуме Future İnvestment İnitiative в Эр-Рияде нседный принц Мохаммед Бин Салман заявил, что убийство журналиста Джемаля Кашикчи в генконсульстве страны в Стамбуле вызывает сожаление.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выступил по этому поводу на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития (ПСР) 23 октября.

Директор ЦРУ Джина Хаспел 23 октября прибыла в Турцию для участия в расследовании убийства журналиста Джемаля Кашикчи, убитого в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Она провела ряд встреч по следствию в связи с убийством журналиста.

Генпрокурор СА Сауд аль-Муаджиб в связи со смертью журналиста совершил 28 октября визит в Турцию.