О нас

В новой концепции безопасности Беларуси указана военная помощь союзникам

В новой концепции безопасности Беларуси указана военная помощь союзникам В новой концепции безопасности Беларуси указана военная помощь союзникам.
В регионе
26 апреля 2024 г. 05:39
В новой концепции безопасности Беларуси указана военная помощь союзникам

В новой концепции безопасности Беларуси указана военная помощь союзникам.

Как передает Report, документ был опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.

"Республика Беларусь рассматривает любые действия с применением военной силы, направленные против любого из государств - участников Союзного государства, как посягательство на Союзное государство в целом и будет принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в ее распоряжении", - указано в концепции.

Военная сила будет применяться по согласованию с общим командованием региональной группировки войск России и Беларуси. Кроме того, концепция предусматривает применение военной силы для защиты союзников по ОДКБ, а также в рамках исполнения взятых на себя международных обязательств.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Belarus hərbi doktrinasında başqa ölkəyə hücumun yolverilməzliyini təsbit edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
ФотоПрезиденты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
25 апреля 2024 г. 16:45
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
24 апреля 2024 г. 21:08
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
24 апреля 2024 г. 20:54
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
24 апреля 2024 г. 18:48
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
24 апреля 2024 г. 18:31
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:35
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:11
Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями
Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями
23 апреля 2024 г. 18:48
Президент: Мы видим, что закрытие сухопутных границ укрепляет безопасность в Азербайджане
Президент: Мы видим, что закрытие сухопутных границ укрепляет безопасность в Азербайджане
23 апреля 2024 г. 18:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi