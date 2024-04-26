В России три человека получили ранения в перестрелке

Вооруженный конфликт произошел в городе Дальнегорске Приморского края РФ. Три человека доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

Вооруженный конфликт произошел в городе Дальнегорске Приморского края РФ. Три человека доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба территориального управления прокуратуры.

"Прокуратура города Дальнегорска поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту вооруженного конфликта. Предварительно установлено, что днем 26 апреля 2024 года на участке местности возле дома культуры "Химик" в городе Дальнегорске припарковались два автомобиля, пассажиры которых вышли из машин и открыли стрельбу, после чего скрылись. В результате произошедшего трое мужчин доставлены в Дальнегорскую городскую больницу с огнестрельными ранениями", - говорится в заявлении.

Правоохранительные органы устанавливают местонахождение остальных участников конфликта. Прокуратура обеспечит контроль надлежащей квалификации действий участников, их задержание и привлечение к ответственности.