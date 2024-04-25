ЕП принял резолюцию по Грузии, осуждающую готовность принять документ "об инагентах"

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию по Грузии, в которой осуждается намерение грузинских властей принять проект закон об "иноагентах".
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, за документ проголосовали 425 евродепутатов, против - 5.
Резолюция призывает ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон "О прозрачности иностранного влияния".
Кроме того, в ЕП были сделаны заявления с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также прозвучали угрозы о прекращении финансовой помощи от ЕС в случае принятия спорного законопроекта.
Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.