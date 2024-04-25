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Туркменистан планирует построить завод по освоению минеральных запасов залива Кара-Богаз-Гол

Туркменистан планирует построить завод по освоению минеральных запасов залива Кара-Богаз-Гол Туркменистан планирует в ближайшей перспективе построить завод по освоению минерально-сырьевых ресурсов каспийского залива Кара-Богаз-Гол.
В регионе
25 апреля 2024 г. 18:28
Туркменистан планирует построить завод по освоению минеральных запасов залива Кара-Богаз-Гол

Туркменистан планирует в ближайшей перспективе построить завод по освоению минерально-сырьевых ресурсов каспийского залива Кара-Богаз-Гол.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель госконцерна "Туркменхимия" Доврангельди Сапбаев.

Он назвал этот залив "крупнейшим на земном шаре месторождением сульфата натрия и других полезных минералов".

"Минеральные богатства залива являются практически неиссякаемым источником сырья для производства целого ряда магниевых, натриевых солей, соединений брома и бора. В соответствии с этим в ближайшей перспективе нами предусматривается осуществление проекта по строительству современного химического предприятия по комплексному освоению уникальных минерально-сырьевых ресурсов залива Кара-Богаз-Гол", - сказал он в ходе выступления на международном форуме во французской столице по привлечению инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркмении.

Сапбаев добавил, что Туркменистан занимает одно из ведущих мест в мире по запасам йода.

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