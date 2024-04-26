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СМИ: Вернувшиеся с войны российские военные убили более 100 человек

СМИ: Вернувшиеся с войны российские военные убили более 100 человек Вернувшиеся с войны в Украине военнослужащие армии РФ за два года убили как минимум 107 человек и покалечили еще более ста российских граждан.
В регионе
26 апреля 2024 г. 02:13
СМИ: Вернувшиеся с войны российские военные убили более 100 человек

Вернувшиеся с войны в Украине военнослужащие армии РФ за два года убили как минимум 107 человек и покалечили еще более ста российских граждан.

Как передает Report со ссылкой на издание "Верстка", эти преступления совершили 175 российских военных, в том числе 91 помилованный властями экс-заключенный, а также 84 добровольца или военнослужащих армии РФ.

В 2022-2023 годах участники войны в Украине совершили как минимум 84 преступления, среди которых:

- 55 убийств (статья 105 УК РФ), жертвами которых стали 76 человек;

- 18 случаев нанесения тяжких телесных повреждений (статья 111 УК РФ), в результате которых погибли 18 человек;

- 9 нарушений правил дорожного движения (статья 264 УК РФ), повлекших смерть 11 человек;

- два склонения к употреблению наркотиков (статья 230 УК РФ), вследствие чего умерли двое несовершеннолетних.

Чаще всего убийства совершали вернувшиеся с войны бывшие заключенные. Всего расследователи зафиксировали 36 таких преступлений, от рук преступников при этом погибли 44 человека. 19 убийств совершили добровольцы или другие военнослужащие ВС РФ, их жертвами стали 32 человека.

Пострадавшими от преступных действий, вернувшихся с фронта в Украине военных стали сто человек, уточняют расследователи издания. При этом 70 человек получили опасный для жизни тяжкий вред здоровью, 16 стали жертвами покушений на убийство и еще 10 пострадали в автоавариях с участием "ветеранов войны".

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Версия на азербайджанском языке KİV: Müharibədən qayıtmış Rusiya hərbçiləri ümumilikdə 100-dən çox insanı qətlə yetiriblər

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