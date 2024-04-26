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СМИ: Посольство США в России заказало оценку качества воды

СМИ: Посольство США в России заказало оценку качества воды Посольство США в России заказало оценку качества воды, поступающей на территорию дипмиссии.
В регионе
26 апреля 2024 г. 04:44
СМИ: Посольство США в России заказало оценку качества воды

Посольство США в России заказало оценку качества воды, поступающей на территорию дипмиссии.

Как передает Report со ссылкой на издание "Октагон», это следует из данных портала американских госзакупок fdps.gov.

Уведомление о тендере на 9 тыс. долларов датировано 8 апреля 2024 года. Такие лабораторные работы в Москве проводятся, судя по базе закупок, впервые. Фоном для них стали вбросы американских СМИ про связь "гаванского синдрома" с работой российских спецслужб. В Кремле эти обвинения назвали беспочвенными.

Ранее "Октагон" сообщал, что в 2023 году нового посла США в РФ Линн Трейси снабдили защищенным телефоном за 12 тыс. долларов.

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