Рифат Султан-заде: Азербайджанские частные компании готовы инвестировать в Туркменистан

Азербайджанские частные компании готовы инвестировать в Туркменистан.

"Азербайджанские частные компании готовы инвестировать в Туркменистан".

Как передает Report, об этом заявил вице-председатель холдинговой компании Caspian Logistics Solutions Рифат Султан-заде в ходе своей презентации "Будущее Каспийско-Черноморского региона зависит от инвестиций в Туркменистан" на полях Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор страны (TEİF 2024), проходящем в Париже.

"Сегодня Туркменистан является признанным центром международного сотрудничества, зримым символом политики нейтралитета, миролюбия и открытых дверей, чей фундамент был заложен Гурбангулы Бердымухамедовым и в настоящее время последовательно претворяется в жизнь под руководством президента Сардара Бердымухамедова.

На протяжении многих лет Туркменистан выступает в роли новатора и инициатора различных международных программ в регионе. Этим обуславливается непомерный вклад страны в устойчивые программы развития экономических, логистических и климатических инициатив в регионе", - отметил Р.Султан-заде.

Говоря о логистических проектах региона в целях оптимизации грузопотоков вице-председатель CLS предложил рассмотреть несколько вариантов развития новых транспортных маршрутов, проходящих по территории Туркменистана: "Нами предлагается рассмотреть новые маршруты через Афганистан и Пакистан, а также через Иран с подключением к транспортному проекту Азербайджана – Зангезурский коридор. Конечно же, для использования маршрута транспортировки через Иран обязательно потребуется разрешение OFAC. Но данный маршрут, с согласования проекта трех стран участниц между собой и c OFAC поможет разгрузить и стабилизировать грузопотоки Среднего Коридора, а также совместно с Туркменистаном инвестировать в Азербайджан и Грузию, где нам окажет полное содействие "Ассоциация таможенных представителей и логистических компаний Азербайджана".

Он также подчеркнул, что в данном случае необходимо будет инвестировать в строительство железнодорожных путей именно 1520 мм колеи вдоль Каспийского моря на территории Ирана: "Это даст возможность ускорить прохождение подвижного состава без замены колесной баз".

По словам вице-председателя холдинговой компании, для привлечения инвестиций в логистические проекты региона работается над созданием логистического инвестиционного фонда Black-Caspian Logistics Fund: "Название фонда носит исторический характер. В 1886 году семьей Ротшильд в Азербайджане было основано "Каспийско-Черноморское нефтепромышленное общество", которое стало ведущей компанией региона, давшей мощный импульс развитию промышленности и логистики."

Взяв во внимание планы и стратегию развития экологических и климатических проектов правительством Туркменистана, он также сообщил о заинтересованности другого представителя холдинга – компании AZCHEMCO в сотрудничестве с туркменскими производителями минеральных удобрений и инвестициями в производство жидких и водорастворимых удобрений в Туркменистане.

Свое выступление Рифат Султан-заде завершил стихотворением, посвященном великому туркменскому философу и поэту Махтумкули Фраги, после чего передал подарок в вице азербайджанского национального ковра производства "Азерхалча" Государственной делегации Туркменистана, одновременно выразив отдельную благодарность за визит высококвалифицированной делегации ГК "Туркменхимия" и TULM в Азербайджан и Грузию с целью встреч по налаживанию сотрудничества и совместного изучения "узких мест" коридора для транспортировки карбамида туркменского происхождения.

По завершению сессии был подписан Меморандум о сотрудничестве между частными компаниями Туркменистана – Rysgally Zahmet I.P. и Азербайджана – AZCHEMCO.

Напомним, что основная цель Форума - расширить возможности для привлечения прямых иностранных инвестиций во все сегменты энергетической отрасли Туркменистана, включая добычу, транспортировку и т.д.