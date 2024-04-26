Туркменистан придает большое значение сотрудничеству со странами СНГ

Туркменистан придает большое значение плодотворному сотрудничеству со странами СНГ.
Как передает Report со ссылкой на официальную газету "Нейтральный Туркменистан", об этом сообщил министр иностранных дел республики Рашид Мередов в ходе заседания кабмина.
Он доложил президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову о подготовке к очередному заседанию Совета глав правительств СНГ, запланированному в Ашхабаде на 24 мая. Мередов сообщил, что 20 мая также планируется провести информационный брифинг в МИД Туркменистана, а 23 мая - рабочую встречу в Ашхабаде.
Бердымухамедов отметил, что Туркменистан тесно взаимодействует с СНГ, активно участвует в работе союза в качестве его ассоциированного члена. Глава государства поручил руководителю МИД обеспечить высокий организационный уровень подготовки к предстоящему заседанию.
Заседание Совета глав правительств стран - участниц СНГ состоится 24 мая в Ашхабаде. Предыдущее заседание состоялось в конце октября 2023 года в Бишкеке. Тогда в нем приняли участие главы правительств России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, вице-премьеры Азербайджана, Армении и Туркменистана, а также представители структур Евразийского экономического союза и Исполкома СНГ.