Эрдоган прибудет с визитом в Москву 13 ноября

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву с визитом 13 ноября, передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ.
Отмечается, что ожидаются переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Эрдоган планирует обсудить с Путиным приглашение на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи представителей курдской партии "Демократический союз" (PYD).
Также планируется обсуждение борьбы с терроризмом в Сирии и Ираке.
После визита в Москву Эрдоган направится в Кувейт 14 ноября.
Ранее Песков анонсировал новую встречу Путина и Эрдогана.
Предыдущая встреча между Путиным и Эрдоганом состоялась в Анкаре 28 сентября.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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