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    Эрдоган прибудет с визитом в Москву 13 ноября

    Ожидаются переговоры с президентом России Владимиром Путиным© REUTERS/ Umit Bektas

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву с визитом 13 ноября, передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ.

    Отмечается, что ожидаются переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Эрдоган планирует обсудить с Путиным приглашение на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи представителей курдской партии "Демократический союз" (PYD).

    Также планируется обсуждение борьбы с терроризмом в Сирии и Ираке.

    После визита в Москву Эрдоган направится в Кувейт 14 ноября.

    Ранее Песков анонсировал новую встречу Путина и Эрдогана.

    Предыдущая встреча между Путиным и Эрдоганом состоялась в Анкаре 28 сентября.

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