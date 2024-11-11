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Боррель: Продолжим поддерживать Украину по восстановлению инфраструктуры

Боррель: Продолжим поддерживать Украину по восстановлению инфраструктуры Евросоюз (ЕС) продолжит оказывать поддержку Украины, в том числе в области реконструкции.
В регионе
11 ноября 2024 г. 13:28
Боррель: Продолжим поддерживать Украину по восстановлению инфраструктуры

Евросоюз (ЕС) продолжит оказывать поддержку Украины, в том числе в области реконструкции.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсети "Х" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который находится с визитом в Украине.

"В Чернигове 85% жилых районов разрушены в результате российских атак. Под обстрел попали больницы, школы и другая гражданская инфраструктура", - написал он, отметив, что посредством программы поддержки Украины, в рамках которой ЕС выделит 50 млрд евро, будет восстановлена разрушенная инфраструктура.

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