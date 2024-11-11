Боррель: Продолжим поддерживать Украину по восстановлению инфраструктуры

Евросоюз (ЕС) продолжит оказывать поддержку Украины, в том числе в области реконструкции.
Как передает Report, об этом сообщил в соцсети "Х" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который находится с визитом в Украине.
"В Чернигове 85% жилых районов разрушены в результате российских атак. Под обстрел попали больницы, школы и другая гражданская инфраструктура", - написал он, отметив, что посредством программы поддержки Украины, в рамках которой ЕС выделит 50 млрд евро, будет восстановлена разрушенная инфраструктура.
In Chernihiv, 85% of Russian attacks destroyed residential areas. Hospitals, schools and more civilian infrastructure were direct targets.
We have to continue supporting Ukraine, also to through recovery, reconstruction & development.