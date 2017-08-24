Армянские адвокаты проведут забастовку

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Несколько десятков адвокатов Армении 13 сентября объявят забастовку, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

Как ожидается, в забастовке, причиной которой являются личные обыски при входе в здания суда, примут участие более 100 адвокатов.

"Отметим, что личные обыски возмутили адвокатов особенно после того, как в суд было направлено дело вооруженной группы «Сасна црер». По их утверждению, это не досмотр, а обыск. По этой причине уже длительное время несколько адвокатов не могут войти в зал судебных заседаний, поскольку отказываются открывать свои сумки", - пишет газета "Айкакан жаманак".

Собирающийся участвовать в забастовке адвокат Мигран Погосян отметил в беседе с корреспондентом газеты, что судебная система, в лице судебных исполнителей, предъявляет адвокатам незаконные требования, и адвокатам необходимо проявлять солидарность в этом вопросе.