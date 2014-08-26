Сегодня день рождения первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Сегодня день рождение Первой леди Азербайджана, президента фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Как сообщает Report, Мехрибан Алиева родилась в Баку в семье интеллигентов. Её отец, Ариф Пашаев - ректор Национальной академии авиации, доктор физико-математических наук, а мать, Аида Имангулиева - известный ученый-востоковед.

М. Алиева в 1982 году поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института им. Н. Нариманова, а в 1988 году с отличием окончила первый государственный медицинский университет им. М. Сеченова.

В 1995 году по инициативе М. Алиевой был учрежден фонд "Друзья культуры Азербайджана", а в 1996 году с целью широкой пропаганды азербайджанской культуры - журнал "Наследие Азербайджана", выходящий на азербайджанском, русском и английском языках.

М. Алиева также возглавляет фонд Гейдара Алиева.

13 августа 2004 года Первая леди Азербайджана была удостоена звания доброй воли ЮНЕСКО за вклад в сохранение и развитие устного народного творчества и музыкального наследия Азербайджана.

В 2002 году М. Алиева была избрана президентом федерации гимнастики Азербайджана, а в 2013 году - заместителем председателя правящей партии Новый Азербайджан (YAP).

24 ноября 2006 года Первая леди Азербайджана была удостоена звания посла доброй воли ИСЕСКО.

М. Алиева является кандидатом философских наук, она - автор одной монографии и четырех книг, а также множества научных статей. Владеет русским и английским языками.

С 2005 года М. Алиева является депутатом Милли меджлиса.

Фондом Национального героя Чингиза Мустафаева и группой компаний ANS, за вклад в систему образования страны, за сохранение и пропаганду национального культурного наследия Азербайджана, за работу, проделанную для укрепления позитивного имиджа нашей страны в мире, за подготовку и проведение 27-го чемпионата мира по художественной гимнастике, за обширную деятельность в сфере благотворительности, М. Алиева была удостоена звания "Человек года - 2005".

М. Алиева является внучкой писателя Мир Джалала Пашаева.

Напомним, что первая леди Азербайджана вышла замуж за нынешнего президента Ильхама Алиева в 1983 году. У них две дочери, Лейла и Арзу, и сын Гейдар, а также трое внуков - Микаил, Али и Айдын.