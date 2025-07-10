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Рубио: Поставки Украине оружия из США продолжаются по согласованному графику

Рубио: Поставки Украине оружия из США продолжаются по согласованному графику Поставки американских вооружений в Украину продолжаются в целом по согласованному между вашингтонской администрацией и Конгрессом США графику.
Другие страны
10 июля 2025 г. 21:31
Рубио: Поставки Украине оружия из США продолжаются по согласованному графику

Поставки американских вооружений в Украину продолжаются в целом по согласованному между вашингтонской администрацией и Конгрессом США графику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США, врио помощника американского президента по нацбезопасности Марко Рубио.

"В общем и целом, оказание помощи Украине продолжается по графику, утвержденному Конгрессом", - сказал он, комментируя недавнюю паузу в военных поставках Вашингтона Киеву на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре.

"В конечном счете, я бы сказал, что подавляющие объемы военной помощи, оказываемой Соединенными Штатами Украине, вообще никогда не ставились на паузу, она выделяется по тем же графикам, которые были ранее", - подчеркнул Рубио.

По его словам, имел место "весьма ограниченный обзор (наличия у США) определенных типов боеприпасов". "Чтобы гарантировать, что у нас имеются достаточные запасы. При таких обзорах закономерно возникает короткая пауза (в поставках оружия за рубеж)", - пояснил госсекретарь.

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