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    Минобразования внесло ясность в вопрос о распространении кори и вируса A (H1N1) среди учеников и учителей

    © Foto: edu.gov.az

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Министерство образования внесло ясность в вопрос о том, встречается ли корь и вирус A (H1N1) среди учеников и учителей.

    Как сообщили в министерстве в ответ на запрос Report, в минобразования не поступала официальная информация, что названные вирусы распространены среди школьников и учителей.

    Отметим, что главный инфекционист страны Джалал Исаев сказал, что заражение обычно наблюдается среди пожилых людей, студентов и учеников старших классов.

    Замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева сказала, что за декабрь подтвердилось заражение корью 55 человек.

    Кроме того, главный эпидемиолог Ибадулла Агаев сказал, что ни один из 16 человек, у которых обнаружен вирус A/H1N1, не был госпитализирован, все выздоровели.

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