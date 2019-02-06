Минобразования внесло ясность в вопрос о распространении кори и вируса A (H1N1) среди учеников и учителей

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Министерство образования внесло ясность в вопрос о том, встречается ли корь и вирус A (H1N1) среди учеников и учителей.

Как сообщили в министерстве в ответ на запрос Report, в минобразования не поступала официальная информация, что названные вирусы распространены среди школьников и учителей.

Отметим, что главный инфекционист страны Джалал Исаев сказал, что заражение обычно наблюдается среди пожилых людей, студентов и учеников старших классов.

Замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева сказала, что за декабрь подтвердилось заражение корью 55 человек.

Кроме того, главный эпидемиолог Ибадулла Агаев сказал, что ни один из 16 человек, у которых обнаружен вирус A/H1N1, не был госпитализирован, все выздоровели.