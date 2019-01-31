В Азербайджане 55 человек заразились корью, население будет бесплатно вакцинировано

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "С конца ноября прошлого года в Азербайджане начали регистрироваться случаи заражения корью, и сейчас этот процесс продолжается. В целом, за декабрь подтвердилось заражение 55 человек".

Об этом Report заявила замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, случаи заболевания преимущественно встречаются среди не прошедших вакцинацию лиц 20-40 лет.

А.Алиева сказала, что в стране достаточно вакцин для вакцинации детей от кори и краснухи.

Представитель министерства подчеркнула, что с 2013 года в Азербайджанце корь не регистрировалась: "Однако в соседних странах корь широко распространена и перешла в Азербайджан".

А.Алиева заразившимся корью лицам посоветовала через некоторое время, примерно 1-2 месяца, пройти вакцинацию.