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    Главный инфекционист: В Азербайджане нет угрозы эпидемии кори или вируса A (H1N1)

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Сейчас в Азербайджане нет угрозы превращения в эпидемию кори и вируса A (H1N1)".

    Об этом Report сказал главный инфекционист республики Джалал Исаев.

    Он отметил, что в стране зафиксированы случаи заражения корью: "Однако в связи с этим нет серьезного роста. Случаи заражения обычно наблюдаются среди пожилых людей, студентов и учеников старших классов. Это связано с отсутствием своевременного вакцинирования".

    Дж.Исаев напомнил ,что Минздрав заказал 160 тыс. доз вакцин из-за кори.

    По его словам, это заболевание передается воздушно-капельным путем, поэтому люди должны уметь себя максимально обезопасить.

    Главный инфекционист добавил, что если в соседних странах корь широко распространилась, влияние этого на Азербайджан неизбежно.

    Дж.Исаев также прокомментировал информацию о распространении в Азербайджане вируса A (H1N1). 

    По его словам, это сезонный грипп: "У этого вируса нет тяжелого течения. Тяжелое течение обусловлено тем, что человек, заболев сезонным гриппом, не лечится. В случае осложнения нужно срочно обратиться к врачу".

    Главный инфекционист страны подчеркнул, что в Азербайджане до сих пор не зарегистрировано случая смерти от вируса A (H1N1).

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