Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Главы МИД Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана обсудили трехстороннее сотрудничество

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 12:14
    Главы МИД Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана обсудили трехстороннее сотрудничество

    Главы МИД Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана обсудили развитие трехстороннего формата сотрудничества, расширение транспортных и транзитных связей, укрепление взаимодействия в энергетической и торговой сферах, а также раскрытие потенциала региональных и межрегиональных транспортных коридоров.

    Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в соцсети X.

    По его словам, трехсторонняя встреча с главами МИД Туркменистана Рашидом Мередовым и Узбекистана Бахтиёром Саидовым состоялась на полях 7-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    "Мы подтвердили приверженность дальнейшему укреплению братских связей и стратегического сотрудничества между нашими странами, опираясь на общую историю, взаимное доверие и общие региональные интересы",- отметил он.

    Кроме того, министры подчеркнули важность постоянного политического диалога, более тесной координации и совместных усилий для развития региональной транспортной связанности, экономического роста и обеспечения стабильности.

    Главы МИД Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана обсудили трехстороннее сотрудничество
    Главы МИД Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана обсудили трехстороннее сотрудничество
    Главы МИД Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана обсудили трехстороннее сотрудничество
    Главы МИД Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана обсудили трехстороннее сотрудничество
    Главы МИД Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана обсудили трехстороннее сотрудничество
    Главы МИД Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана обсудили трехстороннее сотрудничество

    Джейхун Байрамов Бахтиёр Саидов Рашид Мередов Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Фото
    Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan üçtərəfli əməkdaşlığı müzakirə olunub
    Фото
    Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan discuss trilateral cooperation
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    19:44
    Фото
    Места памяти Западного Азербайджана: Летом 1918 года в селе Агуды были убиты 325 человек, в том числе 75 детей
    Внутренняя политика
    19:39
    В Оманском заливе растет число поврежденных нефтяных танкеров
    В регионе
    19:23
    Хакеры разослали тысячи фишинговых писем немецким политикам, включая Мерца
    Другие страны
    19:06
    В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов
    В регионе
    18:57
    Ирак предложил объединить энергетические и транспортные сети стран региона
    Другие страны
    18:32
    Ас-Сиси заявил о готовности Египта оказать военную помощь Саудовской Аравии
    Другие страны
    18:15
    У побережья Йемена танкер открыл предупредительный огонь по приблизившейся лодке
    Другие страны
    17:59
    У берегов Калифорнии из-за потепления океана появились редкие тропические морские виды
    Другие страны
    17:48
    Фото
    В Тбилиси представили книгу о факторах, влияющих на изучение азербайджанского языка в школах Грузии
    В регионе
    Лента новостей