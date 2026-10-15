Главы МИД Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана обсудили трехстороннее сотрудничество
- 15 октября, 2026
- 12:14
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Главы МИД Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана обсудили развитие трехстороннего формата сотрудничества, расширение транспортных и транзитных связей, укрепление взаимодействия в энергетической и торговой сферах, а также раскрытие потенциала региональных и межрегиональных транспортных коридоров.
Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в соцсети X.
По его словам, трехсторонняя встреча с главами МИД Туркменистана Рашидом Мередовым и Узбекистана Бахтиёром Саидовым состоялась на полях 7-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.
"Мы подтвердили приверженность дальнейшему укреплению братских связей и стратегического сотрудничества между нашими странами, опираясь на общую историю, взаимное доверие и общие региональные интересы",- отметил он.
Кроме того, министры подчеркнули важность постоянного политического диалога, более тесной координации и совместных усилий для развития региональной транспортной связанности, экономического роста и обеспечения стабильности.