Главы МИД Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана обсудили трехстороннее сотрудничество

Главы МИД Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана обсудили развитие трехстороннего формата сотрудничества, расширение транспортных и транзитных связей, укрепление взаимодействия в энергетической и торговой сферах, а также раскрытие потенциала региональных и межрегиональных транспортных коридоров.

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в соцсети X.

По его словам, трехсторонняя встреча с главами МИД Туркменистана Рашидом Мередовым и Узбекистана Бахтиёром Саидовым состоялась на полях 7-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

"Мы подтвердили приверженность дальнейшему укреплению братских связей и стратегического сотрудничества между нашими странами, опираясь на общую историю, взаимное доверие и общие региональные интересы",- отметил он.

Кроме того, министры подчеркнули важность постоянного политического диалога, более тесной координации и совместных усилий для развития региональной транспортной связанности, экономического роста и обеспечения стабильности.