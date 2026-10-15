Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Ильхам Алиев: Прежнее правительство Армении, нанесшее вред Азербайджану, не понесло наказания

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 12:12
    Ильхам Алиев: Прежнее правительство Армении, нанесшее вред Азербайджану, не понесло наказания

    Прежнее правительство Армении и президенты, которые нанесли вред Азербайджану, до сих пор не понесли заслуженного наказания.

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    По его словам, в период оккупации азербайджанских территорий ни одна международная структура не оказывала поддержку Азербайджану, тогда как Армения получала помощь.

    Глава государства напомнил, что на протяжении 30 лет около 20% международно признанной территории Азербайджана находилось под оккупацией Армении. По его словам, в результате военной агрессии около 1 млн азербайджанцев были изгнаны с исторических земель в Карабахе, Восточном Зангезуре и на территории нынешней Армении, а также подверглись этнической чистке.

    Ильхам Алиев подчеркнул, что в 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требовавшие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Однако, по его словам, на протяжении 30 лет эти резолюции оставались лишь на бумаге.

    Президент также отметил, что деятельность Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для урегулирования конфликта, носила имитационный характер.

    "Бывшее руководство Армении, все три бывших президента страны и их сторонники - эти военные преступники и убийцы детей - до сих пор не понесли заслуженного наказания", - заявил глава государства.

    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    İlham Əliyev: Ermənistanın Azərbaycana zərər vuran prezidentləri indiyədək cəzalarını almayıblar
    Ilham Aliyev: Former government of Armenia, which caused harm to Azerbaijan, faced no punishment
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