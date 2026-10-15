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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Азербайджане создается информационная система "Цифровая связь"

    ИКТ
    • 15 октября, 2026
    • 12:20
    В Азербайджане создается информационная система Цифровая связь

    Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании информационной системы "Цифровая связь" и регулировании связанных с ней вопросов.

    Как сообщает Report, документом утверждено Положение об информационной системе.

    Информационная система "Цифровая связь" предназначена для повышения оперативности, эффективности и прозрачности регулирования и контроля в сферах информационно-коммуникационных технологий и связи, включая телекоммуникации и почту. Система также обеспечит взаимодействие с государственными органами, организациями и физическими и юридическими лицами, а также доступность услуг и хранящейся в ней информации.

    Владельцем системы определено Министерство цифрового развития и транспорта, оператором - подведомственное ему Агентство информационно-коммуникационных технологий.

    Ильхам Алиев Цифровая связь Министерство цифрового развития и транспорта
    Azərbaycanda "Rəqəmsal rabitə" informasiya sistemi yaradılır
    Azerbaijan establishes digital connectivity information system
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