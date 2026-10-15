В Азербайджане создается информационная система "Цифровая связь"
- 15 октября, 2026
- 12:20
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Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании информационной системы "Цифровая связь" и регулировании связанных с ней вопросов.
Как сообщает Report, документом утверждено Положение об информационной системе.
Информационная система "Цифровая связь" предназначена для повышения оперативности, эффективности и прозрачности регулирования и контроля в сферах информационно-коммуникационных технологий и связи, включая телекоммуникации и почту. Система также обеспечит взаимодействие с государственными органами, организациями и физическими и юридическими лицами, а также доступность услуг и хранящейся в ней информации.
Владельцем системы определено Министерство цифрового развития и транспорта, оператором - подведомственное ему Агентство информационно-коммуникационных технологий.