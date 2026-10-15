В Азербайджане создается информационная система "Цифровая связь"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании информационной системы "Цифровая связь" и регулировании связанных с ней вопросов.

Как сообщает Report, документом утверждено Положение об информационной системе.

Информационная система "Цифровая связь" предназначена для повышения оперативности, эффективности и прозрачности регулирования и контроля в сферах информационно-коммуникационных технологий и связи, включая телекоммуникации и почту. Система также обеспечит взаимодействие с государственными органами, организациями и физическими и юридическими лицами, а также доступность услуг и хранящейся в ней информации.

Владельцем системы определено Министерство цифрового развития и транспорта, оператором - подведомственное ему Агентство информационно-коммуникационных технологий.