Голосование в условиях карантина - ФОТОРЕПОРТАЖ

Избирательный участок для голосования по поправкам в Конституцию России открылся сегодня в здании консульского отдела посольства в Баку.
Как сообщает Report, голосование началось с 8.00 и продолжится до 20.00.
В связи с пандемией коронавируса оно проходит в условиях введенного в Азербайджане до 1 августа карантинного режима. В связи с этим у пришедших на избирательный пункт измеряется температура, им выдаются маски и резиновые перчатки, одноразовые ручки.
Члены избирательной комиссии наблюдают за соблюдением санитарных норм и ограничений, введенных правительством Азербайджана с целью предотвращения распространения COVID-19 в стране.
Председатель комиссии, советник-посланник посольства России в Азербайджане Сергей Степанов рассказал, что для обеспечения соблюдения правил процесса голосования перед избирательными кабинами установлены специальные щиты, которые как позволяют сохранить тайну голосования, так и соответствуют всем санитарным нормам.
Отметим, что избирательный участок № 8017 при посольстве России в Азербайджане был открыт также с 25 по 30 июня для желающих проголосовать досрочно. До 1 июля этим правом воспользовались более 100 проживающих в Баку граждан России.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Внесенные на голосование поправки предполагают изменение полномочий премьера и палат парламента, новый порядок назначения правительства, неприкосновенность экс-президентов и появление пожизненных сенаторов и др.