Проживающие в Азербайджане граждане России голосуют за поправки в Конституцию

1 июля 2020 года в соответствии с Указом президента России состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Как сообщает Report, в целях организации подготовки и проведения голосования среди российских граждан, находящихся в Азербайджане, при посольстве РФ в Баку открыт избирательный участок № 8017.

1 июля голосование будет организовано с 8:00 до 20:00.

На заседании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 8017 принято решение предоставить избирателям возможность проголосовать по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации до дня голосования в помещении участковой избирательной комиссии 25, 26, 29 и 30 июня с.г. в период с 15:00 до 18:00.

Отмечается, что при голосовании соблюдаются санитарные нормы и ограничения, введенные Правительством Азербайджанской Республики с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в стране, в частности, масочный режим, безопасная дистанция, использование санитайзеров и др.