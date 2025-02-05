Определяется порядок обеспечения доступа к информации для лиц с инвалидностью

Определяется порядок обеспечения доступа к информации для лиц с инвалидностью.

Определяется порядок обеспечения доступа к информации для лиц с инвалидностью.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается добавить новую статью в закон "О правах лиц с инвалидностью".

Проект изменений был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Согласно документу, государство будет гарантировать право лиц с инвалидностью на получение информации. Также азербайджанский жестовой язык будет официально признан языком общения для лиц с полным нарушением слуха.

В то же время общенациональные наземные телевещатели, финансируемые из государственного бюджета, а также имеющие статус общественного вещателя, будут обеспечивать сопровождение своих информационных программ, транслируемых в прайм-тайм, переводом на азербайджанский жестовый язык, который будут осуществлять лица, имеющие соответствующее образование и квалификацию.

Государство будет поощрять субтитрование аудиовизуальных произведений.

После обсуждений проект был рекомендован на пленарное заседание.