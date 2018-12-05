Совет прессы обратился к генпрокурору и в посольство Украины в связи с угрозой оружием азербайджанскому журналисту

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Совет прессы направил письмо генпрокурору Азербайджанской Республики Закиру Гаралову и посольству Украины в Азербайджане в связи с преследованием со стороны неизвестных лиц сотрудника Информационного агентства Report Мубариза Асланова в столице Украины, Киеве.

В письме сообщается, что 20 ноября 2018 года в столице Украины, Киеве, сотрудник агентства Мубариз Асланов подвергся преследованию, угрозе оружием и фотосъемке со стороны неизвестных лиц:

"Сотрудник Информационного агентства в связи с этим проинформировал полицию Украины по номеру "102" и представителя МВД Азербайджанской Республики в посольстве Азербайджана в Украине. В обращении сообщается, что журналист и в последующие дни преследовался, неизвестные снимали его фотографии. В документе подчеркивается, что в связи с вышеуказанным при правовой и организационной поддержке азербайджанской диаспоры было обращено в полицию Печерского района Киева, полицией возбуждено уголовное дело по статье 129 (Угроза убийством) УК Украины".

В обращении напоминается, что в настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по установлению личности тех лиц, а также, что сотрудник Информационного агентства Report Мубариз Асланов долгое время освещает общественно-политическую жизнь Украины и выступает с привлекающими внимание материалами об азербайджанской диаспоре, но до сих пор не сталкивался с подобными случаями.

В обращении также выражена уверенность, что и Генпрокуратура Азербайджанской Республики, и посольство Украины в Азербайджане отнесутся в вопросу с чуткостью, возьмут под контроль возникшее положение, окажут активную помощь в принятии соответствующих мер.

Отметим, что в ходе визита М.Асланов подготовил интервью на тему развития азербайджано-украинских отношений с председателем комитета Верховной рады Украины по вопросам семьи, молодёжной политики, спорта и туризма Артуром Палатным, министром молодежи и спорта Украины Игорем Ждановым, министром образования и науки Украины Лилией Гриневич, председателем Федерации профсоюзов Украины Григорием Осовым, с депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва, членом партии "Блок Петра Порошенко" Олегом Барна, с председателем подкомитета ПАСЕ по проблемам преступности и борьбы с терроризмом, заместителем председателя Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Верховной Рады Украины Георгием Логвинским.