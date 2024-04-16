Фуад Гусейналиев: Политику Армении формируют иллюзии, которые подпитывает Франция

Мирные призывы Армении зачастую рассчитаны на внутреннюю аудиторию.
Об этом заявил директор Информационного агентства
"Мы видели это в его (премьер-министра Армении Никола Пашиняна - ред.) выступлениях в парламенте, на пресс-конференциях и в ходе обращений к армянской общественности. Но во время визита в какую-либо западную страну риторика Пашиняна меняется, и меняется на 180 градусов. Он начинает выдвигать обвинения в адрес Азербайджана. Это показывает, что Н.Пашинян ожидает какой-то поддержки от Запада и таким образом хочет затянуть подписание мирного соглашения, действует, полагаясь на иллюзии, которые подпитывает Франция", - сказал Ф.Гусейналиев.
По словам директора агентства, Франция, в свою очередь, хочет проникнуть на Южный Кавказ через Армению.
"Цель заключается в укреплении здесь своих позиций, хотя у Франции исторически не было какого-либо влияния и позиций на Южном Кавказе. Париж просто намерен воспользоваться войной, которую Россия ведет в Украине, и создать здесь форпост. После этого французская сторона в рамках своей неоколониальной политики предпримет попытки расширить свое влияние на другие регионы", - констатировал Фуад Гусейналиев.