Фуад Гусейналиев: Политику Армении формируют иллюзии, которые подпитывает Франция

Мирные призывы Армении зачастую рассчитаны на внутреннюю аудиторию.

Мирные призывы Армении зачастую рассчитаны на внутреннюю аудиторию.

Об этом заявил директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в ходе дебатов в эфире программы Hədəf на Азербайджанском Телевидении (АзТВ).

"Мы видели это в его (премьер-министра Армении Никола Пашиняна - ред.) выступлениях в парламенте, на пресс-конференциях и в ходе обращений к армянской общественности. Но во время визита в какую-либо западную страну риторика Пашиняна меняется, и меняется на 180 градусов. Он начинает выдвигать обвинения в адрес Азербайджана. Это показывает, что Н.Пашинян ожидает какой-то поддержки от Запада и таким образом хочет затянуть подписание мирного соглашения, действует, полагаясь на иллюзии, которые подпитывает Франция", - сказал Ф.Гусейналиев.

По словам директора агентства, Франция, в свою очередь, хочет проникнуть на Южный Кавказ через Армению.

"Цель заключается в укреплении здесь своих позиций, хотя у Франции исторически не было какого-либо влияния и позиций на Южном Кавказе. Париж просто намерен воспользоваться войной, которую Россия ведет в Украине, и создать здесь форпост. После этого французская сторона в рамках своей неоколониальной политики предпримет попытки расширить свое влияние на другие регионы", - констатировал Фуад Гусейналиев.