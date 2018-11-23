Министр спорта Украины: Молодежь должна определять будущее наших стран - ИНТЕРВЬЮ

Киев. 23 ноября. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с министром молодёжи и спорта Украины Игорем Ждановым.

- Какие проекты сегодня осуществляются между Азербайджаном и Украиной в молодежной сфере?

- У нас с Азербайджанской Республикой подписано специально соглашение о сотрудничестве в сфере молодежи и спорта. Оно было подписано еще в 2001 году. Мы активно работаем над его развитием, а каждые два года подписываем соответствующие двухлетние программы сотрудничества. В настоящее время мы передали свое видение возможных вариантов сотрудничества азербайджанской стороне, пока что ответа не получили. В любом случае мы продолжаем сотрудничество, то есть сотрудничество между нашими молодежными организациями: это организация различных круглых столов, различных конференций, это работа с азербайджанскими национальными обществами здесь в Украине. Я думаю, что у нас в любом случае неплохое сотрудничество, но надо его развивать в дальнейшем, чтобы мы более тесно сотрудничали между молодежными и спортивными организациями.

- Как вы считаете, на каком уровне сегодня представлена азербайджанская молодежь в новой общественно-политической жизни Украины?

- Тут надо разделять на граждан Украины, которые имеют этническое происхождение, как азербайджанцы, и на неграждан Украины, которые являются азербайджанцами, приехавшими сюда либо работать, либо по другим каким-то причинам. Естественно, что было создано несколько организаций, которые представляют интересы азербайджанцев. Я многих из них знаю уже по 30 лет, потому что мы вместе учились еще в Киевском университете имени Тараса Шевченко. Тогда была такая практика, что к нам приезжали ребята из Баку, вообще из Азербайджана, учились здесь на историческом факультете, на международном факультете. Часть из них осталась здесь в Украине, стали гражданами Украины. После развала СССР они активно участвуют в общественной жизни страны, спортивной, участвуют в работе федераций таких, как самбо и других.

У нас нет в законодательстве такого момента, что избираются представители нацменьшинств в Украине. Все граждане Украины могут баллотироваться по спискам политических партий, либо идти на выборы, как представители мажоритарного округа, потом участвовать в деятельности парламента. Касательно неграждан Украины, которые являются по своей национальности азербайджанцами, естественно, есть определенные сообщества, которые проводят какие-то культурные мероприятия, общественные мероприятия, государство им помогает в этом деле. Мы принимаем активное участие, общаемся с представителями азербайджанской общественности. У меня очень хорошие отношения и с министром молодежи и спорта Азербайджана, с которым мы уже давно знакомы. Было очень интересно с ним впервые познакомиться на Европейских играх в Баку, которые проходили в 2015 году. Это был достаточно большой вклад в развитие азербайджано-украинских дружественных отношений.

- Сейчас в Украине имеется большая молодежная диаспора, сформировалось молодежное движение многих проживающих здесь народов. Как вы оцениваете азербайджанское молодежное движение, которое является частью диаспоры?

- Мне трудно это оценивать. Если она существует, это уже хорошо. Значит, молодежь интересуется общественной жизнью, интересуется политикой. Поскольку одна из проблем, которая сегодня есть и в мире, и в Украине, и в Европе в том, что молодежь интересуется политикой только во время больших общественных потрясений, во время революций. В Революции достоинства и Оранжевой революции участвовало много молодежи. Когда происходила агрессия России против Украины в 2014 году, очень много молодежи, именно молодежи, поехало защищать страну туда на восток, с оружием в руках защищало свою страну, ее территориальную целостность и суверенитет. Но когда ситуация более или менее стабилизируется, молодежь занимается спортом, молодежь занимается дискотеками, молодежь занимается тем, чем она должна заниматься, и только небольшая часть молодежи является политически и общественно активной. Это, наверное, не очень хорошо, поскольку молодежь – это будущее. И я считаю, что она должна во многом определять будущее наших стран. Мы, 50-летние, через 10-15 лет уйдем на пенсию, придет новая молодежь, она будет управлять страной.

- Какими вы видите перспективы в отношениях с Азербайджаном в вашей сфере?

- Как я уже сказал, мы достаточно широко сотрудничаем с Азербайджаном. И в молодежной сфере это традиционные формы взаимодействия. Я думаю, они и в дальнейшем будут развиваться. Во всяком случае, я точно знаю, что в этом заинтересована Украина, и уверен на 100%, что в этом заинтересована Азербайджанская Республика. Поскольку есть взаимная заинтересованность наших государств, то в будущем будут развиваться эти отношения. Их надо переводить с государственного уровня на уровень личных контактов, контактов общественных деятелей, контактов общественных организаций, делать их более горизонтальными.

Государство может в чем-то помогать, может, какие-то рамочные возможности. Но я не буду работать за деятелей каких-то общественных организаций. Пусть они контактируют, им это наверняка интересно, придумывают проекты, осуществляют их, реализуют. Главное, чтобы было на пользу нашим отношениям и деятельности как Азербайджана, так и Украины.

Что касается спорта, конечно, мы соревнуемся на международной арене. В каких-то видах, где азербайджанцы и украинцы сильны, например, в боксе, тяжелой атлетике, в борьбе. Вот у вас появился прекрасный легкоатлет - спринтер. Я как-то беседовал с министром, и он говорил, что есть такие вещи, которые неразвиты в Азербайджане в силу определенных причин исторических. Значит надо развивать те, которые традиционные для вас: борьба, бокс, тяжелая атлетика. Там, где азербайджанцы сильны.

Я знаю, что у вас очень серьезное отношение к спорту, это мне нравится. Поддерживают многие компании, в том числе и нефтяная компания серьезная и другие компании, создаются многие курорты, горнолыжные SOCAR поддерживает. Я был на приеме в SOCAR во время Олимпийских игр, где мы говорили о возможности поддержки и так далее, это нормально. Это конкуренция, которая усиливает спорт.

С другой стороны, мы заинтересованы и в проведении учебно-тренировочных сборов как на территории Азербайджана, так и мы приглашаем азербайджанских друзей и спортсменов сюда. У нас прекрасная база олимпийского резерва "Конча-Заспа", и, наверняка, многие азербайджанские спортсмены там были точно и проводили там сборы, в том числе и борцы. Думаю, что у нас тоже сильная и вольная, и греко-римская и женская борьба. Часто даже вследствие конкуренции наши девочки, поскольку они выступают в одной весовой категории, приходят и выступают за азербайджанскую сборную. Что, конечно, не очень хорошо для Украины и не очень приятно мне министру, но это жизнь.

Я думаю, что у нас единая позиция по борьбе с допингом. Это то, что является недопустимым явлением в спорте, потому что люди, когда приходят на стадионы и дворцы спорта, они болеют и считают, что это справедливая борьба между спортсменами. А когда с одной стороны борется химия, а с другой стороны человек, который просто тренировался, то химия, понятно, выигрывает. Но где тут спорт, где тут соревнование? Это совершенно разные вещи. Поэтому я считаю нынешнюю позицию непримиримой борьбы с допингом правильной. Она поддерживается всеми здравомыслящими людьми, в том числе и Азербайджаном. Я благодарен за эту позицию. Мы все заинтересованы в том числе в каких-то новых соревнованиях. Прекрасный пример – это Европейские олимпийские игры, которые прошли в Баку, я считаю, на самом высшем уровне. Я знаю, что и президент Азербайджана господин Алиев и его супруга принимали непосредственное участие в организации, подготовке этих игр, министр спорта – мой коллега. Поэтому было приятно смотреть, приятно участвовать. Следующие игры будут в Беларуси, в Минске. Будем опять соревноваться, приносить радость нашим болельщикам, которые будут следить по телевизору или поедут в Беларусь. Это как раз близко для нас, можно поехать на эти соревнования. И будут поддерживать там наших спортсменов. Соревновательность, сотрудничество – это основополагающие камни фундамента нашего сотрудничества в области спорта и молодежи.

- Игорь Александрович, как вы заметили, множество украинских спортсменов защищают честь сборных Азербайджана и показывают высокий результат. Как вы считаете, в чем причина того, что ведущие спортсмены покидают страну?

- Ну, это явление было относительно массовым в 2000-е годы. Всего за время независимости Украины по различным причинам спортивное гражданство поменяло приблизительно 150 человек. Это члены национальной сборной Украины, те, кто выступали за сборную. Причины были разные, и материально-техническое положение, то есть финансовое. Кто-то считал, что за рубежом ему больше заплатят, будут лучшие условия для тренировок. Кто-то находил себе пару за рубежом и туда переезжал, это чисто личная причина. Кто-то не выдерживал внутренней конкуренции в каких-то видах спорта, понимал, что в новой стране гарантированно попадает в сборную и будет выступать на чемпионатах мира, Европы.

Кстати, это явление достаточно глобальное. У нас вот играет в настольный теннис представитель Китая Коу Лей, он у нас бронзовый призер Европейских игр в Баку. Я не уверен, что он попадал в сборную Китая, оставаясь играть за Китай. Вы знаете, насколько сильны китайские спортсмены в настольном теннисе.

С одной стороны я считаю, что если идет откровенная перекупка спортсменов, я думаю, что это не очень хорошее явление. И мы обсуждали с министром спорта Азербайджанской Республики эту ситуацию. Как я уже говорил, она не очень приятная. Последний пик перехода спортсменов в Украине был в 2014 году. Связано это было с российской агрессией, оккупацией Крыма. Многие крымские спортсмены, особенно легкоатлеты, там много было легкоатлетов, посчитали, что им комфортнее будет выступать за Россию. Честно говоря, для меня, как для политика, - это совершенно недопустимый шаг. По-моему, это предательство, если честно. Страна вкладывала в тебя деньги долгое время, растила. Мы посчитали, чтобы подготовить спортсмена, который может выступить на Олимпийских играх, члена национальной сборной где-то миллион-полтора долларов нужно. Это все, что в него вкладывают. Он пришел в 7 лет в детско-юношескую спортивную школу, вырос и в 18,19 или 20 лет он попал на Олимпийские игры и там выступает. Вот на это нужно около 1-1,5 млн долларов. И вот у меня вопрос: если ты переходишь, ты должен какие-то компенсации тому государству выплатить, которое воспитало такого спортсмена. К сожалению, такой практики пока нет. Есть другая практика, которая не позволяет спортсменам два или три года выступать на международных соревнованиях.

Знаете, когда в футболе кто-то куда-то переходит даже на самом низшем уровне, есть какие-то резоны. У нас был прецедент, когда "Динамо" (Киев) заплатило определенную сумму детско-юношеской спортивной школе за трансфер Андрея Ярмоленко. Это один из наших футболистов, который перешел играть сначала в "Боруссию", сейчас в британский клуб, по-моему "Вест хэм".

В последнее время, начиная с 2015 года, у нас где-то около 8 - 10 спортсменов перешло. Сейчас это уже не массовое явление, часть таких переходов происходит абсолютно по личным причинам, либо кто-то не выдерживает конкуренции в сборных. Мы серьезно подняли зарплаты и призовые, создали нормальные условия в финансовом плане для спортсменов, а самое главное для ведущих тренеров сборных команд, сейчас они получают 1,5-2 тыс. долларов в месяц. У нас есть очень известный тренер, он тренировал раньше наших олимпийских чемпионов по спортивной гимнастике Олег Остапенко. Он уехал в Бразилию, когда ему предложили хорошие условия. Сейчас он вернулся и здесь тренирует, возможно, будущих олимпийских чемпионов, потому что это очень серьезный тренер. Там он, возможно, чуть больше получал заработную плату, но тут его родина, тут у него квартира есть. Это несравнимые вещи, поэтому он вернулся и чувствует себя довольно комфортно. А моя задача, как министра, и дальше повышать и создавать нормальные условия для тренеров и спортсменов.

Сегодня мы развиваем спортивную инфраструктуру. Я был в Азербайджане и мне там очень многие вещи очень понравились. Как создается инфраструктура. Я был в Польше и посмотрел, как там воссоздавалась спортивная инфраструктура. 27 лет независимости Украины никто не вкладывал в спортивную инфраструктуру. Она системно разрушалась. Были отдельные точечные вещи, под Евро-2012, например. Если вы выглянете в окно, то тут НСК "Олимпийский". Прекрасный стадион, но он специально строился под Евро-2012.

- Здесь играл наш "Карабах".

- Да, это правда. Я к сожалению, не был. С кем вы играли? С Полтавой?

- Нет, здесь с Днепром. А недавно наша команда играла с Полтавой, с "Ворскла".

- Да, и вы выиграли.

- Вы смотрели последнюю игру с Полтавой?

- Полтаву я пропустил в силу каких-то причин. Я смотрел выездной матч, когда играли в Баку.

- Как вы в целом оцениваете азербайджанский футбол? Вы, наверное, помните, в советское время у нас играл Анатолий Банишевский, который по происхождению украинец. Он был самый известный азербайджанский футболист в мире.

- Я помню "Нефтчи". Команда до сих пор существует у вас?

- "Нефтчи" сейчас лидер чемпионата Азербайджана. Но сейчас футбол не такой, как при Советском Союзе. Хотелось бы узнать ваше мнение о сегодняшнем футболе.

- Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, что как и украинскому футболу, вам еще нужно развиваться. Я так дипломатично скажу. Я иногда смотрю обзоры. У вас такой же как и у нас, но мы чуть получше, я объективно говорю. Однако это такой крепкий середнячок европейского футбола. Но у вас есть, где развиваться. У вас есть возможности для этого впереди. Будем болеть за азербайджанский футбол вместе.

- Как вы сказали ранее, в Азербайджане прошли Европейские игры, потом они будут в Минске. Как вы думаете, Украина хотела бы провести третьи Европейские игры в Киеве, ну или в целом в Украине?

- У нас политика министерства такая, что с одной стороны мы хотим привлекать международные соревнования, чтобы показать, что Украина абсолютно безопасная страна, где можно проводить международные соревнования на очень высоком международном уровне. И мы провели чемпионат Европы по прыжкам в воду, чемпионат Европы по боксу в прошлом году, тем более в Харькове его проводили. Финал Лиги чемпионов здесь провели. Это я еще не все соревнования назвал. С другой стороны, мы должны при этом понимать свои возможности, в том числе и финансовые. Это достаточно затратное дело. Поэтому пока я бы как министр спорта воздержался от этого, тем более что мы воюем, у нас очень большой оборонный бюджет, много туда денег уходит. Поэтому я бы пока накопил немного финансовых ресурсов. Может, когда будут четвертые или пятые игры, когда мы увидим, что это такие постоянные игры. Потому что когда в первый раз проводились Европейские игры, я спрашивал министров, специалистов, они говорили: "Ну, мы еще пока их не понимаем. Статус? Как к ним готовиться? Через, например, Олимпийские игры, это для нас главное. А вот Европейские игры, посмотрим". Но, я скажу, что я был в восторге от Европейских игр в Баку. Очень все было классно.