Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку

Находящийся с визитом в Азербайджане президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетил 24 апреля Аллею шехидов.

Находящийся с визитом в Азербайджане президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетил 24 апреля Аллею шехидов.

Как сообщает Report, президент Садыр Жапаров почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к монументу "Вечный огонь".

С самой высокой точки Баку президент Кыргызстана полюбовался панорамой нашей столицы. Он был проинформирован об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству и строительству.