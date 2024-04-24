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Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку

Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку Находящийся с визитом в Азербайджане президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетил 24 апреля Аллею шехидов.
Внешняя политика
24 апреля 2024 г. 18:48
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку

Находящийся с визитом в Азербайджане президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетил 24 апреля Аллею шехидов.

Как сообщает Report, президент Садыр Жапаров почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к монументу "Вечный огонь".

С самой высокой точки Баку президент Кыргызстана полюбовался панорамой нашей столицы. Он был проинформирован об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству и строительству.

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Версия на английском языке Kyrgyz President Sadyr Zhaparov pays tribute to Azerbaijani martyrs
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidenti Bakıda şəhidlərin xatirəsini anıb

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