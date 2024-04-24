О нас

Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства

Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства Сегодня знаменательный день в истории братских отношений Кыргызстана и Азербайджана. Сегодня открывается памятник великому сыну кыргызского народа Чингизу Айтматову. Уверен, что это будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства.
Внешняя политика
24 апреля 2024 г. 21:08
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства

Сегодня знаменательный день в истории братских отношений Кыргызстана и Азербайджана. Сегодня открывается памятник великому сыну кыргызского народа Чингизу Айтматову. Уверен, что это будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии открытия памятника выдающемуся кыргызскому писателю Чингизу Айтматову в Баку.

"<...> И также хотел бы сказать, что уверен, что весь тюркский мир гордится своим достойным представителем, и единственное, естественно, все мы сожалеем, что он ушел из жизни слишком рано, и ничто этого не предвещало. Я уже сказал, что я встречался с ним в Баку незадолго до его кончины, буквально за несколько месяцев, и, как всегда, был полон энергии и хорошо выглядел, рассказывал о своих планах. Это был 2008 год, но я это помню так, как будто это было вчера", - подчеркнул глава нашего государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Çingiz Aytmatovun Bakıdakı abidəsi birliyimizin, dostluğumuzun və qardaşlığımızın rəmzinə çevriləcək

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
18 апреля 2024 г. 13:33
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
18 апреля 2024 г. 14:14
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi