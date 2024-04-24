Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства

Сегодня знаменательный день в истории братских отношений Кыргызстана и Азербайджана. Сегодня открывается памятник великому сыну кыргызского народа Чингизу Айтматову. Уверен, что это будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства.

Сегодня знаменательный день в истории братских отношений Кыргызстана и Азербайджана. Сегодня открывается памятник великому сыну кыргызского народа Чингизу Айтматову. Уверен, что это будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства.

Как передает Report , об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии открытия памятника выдающемуся кыргызскому писателю Чингизу Айтматову в Баку.

"<...> И также хотел бы сказать, что уверен, что весь тюркский мир гордится своим достойным представителем, и единственное, естественно, все мы сожалеем, что он ушел из жизни слишком рано, и ничто этого не предвещало. Я уже сказал, что я встречался с ним в Баку незадолго до его кончины, буквально за несколько месяцев, и, как всегда, был полон энергии и хорошо выглядел, рассказывал о своих планах. Это был 2008 год, но я это помню так, как будто это было вчера", - подчеркнул глава нашего государства.