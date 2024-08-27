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Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества

Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества В Азербайджане сформировалась хорошая избирательная среда, отвечающая требованиям цивилизованного общества.
Внутренняя политика
27 августа 2024 г. 16:28
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества

В Азербайджане сформировалась хорошая избирательная среда, отвечающая требованиям цивилизованного общества.

Об этом в интервью Report заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.

Он отметил, что некоторые лица тиражируют необоснованную информацию, пытаясь преувеличить недочеты, которые встречаются в процессе.

Гасымов подчеркнул, что избирательные процессы в стране проходят в соответствии с законодательством и международными стандартами, обеспечивая свободу, прозрачность и справедливость выборов.

Полный текст интервью доступен по ссылке.

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Версия на английском языке CEC: Azerbaijan’s election environment meets standards of civilized society
Версия на азербайджанском языке MSK sədr müavini: Hazırda Azərbaycanda kifayət qədər uğurlu, sivil tələblərə cavab verən seçki mühiti mövcuddur

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