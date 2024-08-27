Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества

В Азербайджане сформировалась хорошая избирательная среда, отвечающая требованиям цивилизованного общества.
Об этом в интервью Report заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.
Он отметил, что некоторые лица тиражируют необоснованную информацию, пытаясь преувеличить недочеты, которые встречаются в процессе.
Гасымов подчеркнул, что избирательные процессы в стране проходят в соответствии с законодательством и международными стандартами, обеспечивая свободу, прозрачность и справедливость выборов.
Полный текст интервью доступен по ссылке.