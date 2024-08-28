Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле вооруженными силами Армении позиций азербайджанской армии в Нахчыванской Автономной Республике.
Как сообщили Report в оборонном ведомстве, инцидент произошел 28 августа примерно в 06:45 утра.
"Подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР", - говорится в сообщении.