О нас

Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване

Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии в Нахчыванской Автономной Республике.
Армия
28 августа 2024 г. 09:47
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле вооруженными силами Армении позиций азербайджанской армии в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщили Report в оборонном ведомстве, инцидент произошел 28 августа примерно в 06:45 утра.

"Подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan Army positions in Nakhchivan direction were subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Naxçıvan istiqamətindəki mövqeləri atəşə tutulub

Самое читаемое

Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
23 августа 2024 г. 15:28
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
21 августа 2024 г. 12:42
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
23 августа 2024 г. 12:48
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
25 августа 2024 г. 12:38
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
23 августа 2024 г. 18:10
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
22 августа 2024 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi