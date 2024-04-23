Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями

Считаю, что главный выход и средство - быть справедливым и откровенным. Нам удалось построить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями.

Считаю, что главный выход и средство - быть справедливым и откровенным. Нам удалось построить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в ходе выступления на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

"Думаю, это связано именно с этими качествами. Потому что они [соседи] могут нам доверять и знают, что с нашей стороны сюрпризов не будет", - добавил глава государства.